ربيع بارود يتحدى فيروس كورونا في هذه الأغنية

بعد نجاح تعاونهما في أغنية ” ع فوقة ” التي حقّقت نسبة مشاهدة تخطّت الثمانية مليون عبر يوتيوب، أطلق الفنان ربيع بارود أغنية خاصّة عن “الكورونا” من كلمات وألحان أحمد عبد النبي.

ورغم أنه لم يمرّ يوم واحد على إطلاق هذه الأغنية إلا أنها لاقت أصداءً واسعة وإيجابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث وجّه ربيع فيها رسالة أمل بطريقة طريفة في ظل الظروف التي تمرّ بها البلاد وإلتزام المواطنين الحجر الصحّي في منازلهم.

ويغنّي ربيع في هذا العمل الذي قدّمه من منزله عزفاً على البيانو: “كان ناقصني الكورونا..ما بيكفي اللي حسدونا..غيمة انشالله رح بتمر.. ورح ارجع بوس عيونا.. محتار وقاعد بالبيت…عم بعتل همك.. رح جن وكسر هالحيط….مش قادر ضمك”.