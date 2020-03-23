ظهور النتيجة الأولية لفحص أنغيلا ميركل.. هل ثبت إصابتها بكورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الإثنين، عن آخر التطورات الصحية للمستشارة الألمانية، مشيرا إلى أنه ثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث ستيفن زايبرت :"إن نتيجة اختبار اليوم جاءت سلبية لكن ستجرى اختبارات أخرى في الأيام المقبلة".

جاء ذلك بعد أن دخلت ميركل إلى الحجر الصحي بالمنزل، مساء الأحد، بعد أن أبلغ الطبيب الذي قام بتطعيمها أن نتائج فحوصات ميركل تثبت إيجابية الفيروس التاجي الجديد لديها.

وقد ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الطبيب الذي خالطته ميركل كان مصابا بفيروس كورونا.

وكانت ميركل قد تلقت التحصين الوقائي ضد عدوى المكوّرات الرئوية يوم الجمعة الماضية.

وتم إبلاغ المستشارة الألمانية البالغة من العمر 65 عاما، والتي قادت ألمانيا منذ عام 2005، بنتائج اختبار الطبيب بعد فترة وجيزة من عقد مؤتمر صحفي يعلن عن إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس التاجي.

وقادت ميركل، اليوم الإثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء عبر الهاتف من المنزل.

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وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولز، في وقت سابق اليوم إن ميركل قد طلبت منه أن يقف في صفها خلال خطاب برلماني في 25 مارس، ستكشف الحكومة خلاله عن حزمة مساعدات بقيمة 167 مليار دولار للتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء، وفقا لما ذكرته شبكة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن ألمانيا قد سجلت 4 آلاف إصابة جديدة بين عشية وضحاها، ليصل العدد إلى 22.672 حالة، بينما توفي 86 شخصا في البلاد منذ بدء تفشي المرض.

وقال مدير معهد روبرت كوخ، لوتار فيلير إن هذه التقديرات غير حاسمة لأنه لم تقدم جميع الولايات الألمانية أحدث أرقامها.

وحتى اليوم، تجاوز عدد الحالات العالمية المصابة بالفيروس التاجي الجديد المصابين 353.600، مع أكثر من 15.400 حالة وفاة، وفقا لموقع جامعة جونز هوبكنز.

وبالنسبة لمعظم الناس، يسبب الفيروس التاجي الجديد أعراضا خفيفة أو معتدلة، مثل الحمى أو السعال. وبالنسبة للبعض، وخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية موجودة، يمكن أن يسبب مرضا أكثر حدة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي.