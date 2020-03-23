شكرا لقرائتكم خبر عن عمل غنائى يجمع بين محمد عدوية وأحمد شيبة وأورتيجا..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد عدوية لـ"الخليج 365" أنه يجمعه بكل من أحمد شيبة واورتيجا خلال الفترة المقبلة عمل فنى قوى متكتما الخوض فى تفاصيله حاليا مشيرا أنه يحمل العديد من المفاجآت خاصة أنه يتعاون مع صوتين مميزين ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهوروننشر صورة تجمع بينهم ويتوسط الثلاثى مدير أعمال عدوية ومنتجه ياسر حسانين .



عدوية وشيبة واورتيجا والمنتج ياسر حسانين

من ناحية أخرى انتهى عدوية مؤخرا من تسجيل تتر البداية والنهائية لمسلسل "اتنين فى الصندوق" لـ أوس أوس، وحمدى الميرغنى، أغنية البداية تحمل اسم "قالولنا زمان" من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع الموسيقى أحمد العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح وجيتار باسم سعيد، أما أغنية النهائية بعنوان "أنا إنسان" من كلمات ياسر حسانين، وألحان محمد عدوية، وتوزيع أحمد العسال، وميكس وماستر خالد رؤوف.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

Advertisements

وأحيا عدوية مؤخرا حفلا غنائيا ضخما فى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره هناك، ومنها: "يا بنت السلطان، وزحمة يا دنيا زحمة، والطيب أحسن، ودى اللى خدتنى منى، وتقدر تطير من غير جناحات، وأنا تاجك وسلطانك، وست البنات"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.