- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان يطالب الحكومة بدعم دور السينما وعمالها بعد الإغلاق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المخرج العالمي كريستوفر نولان من الحكومة تذكر دور السينما في البلاد وعمالها في أي خطط للإغاثة المالية في أعقاب توقف حياتهم المهنية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم . حيث تعرضت صناعة السينما للكثير من الخسائر خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد غلق دور السينما حول العالم و توقف تصوير العديد من الاعمال الفنية لأهم و أشهر نجوم العالم ،
فقد أكد كريستوفر نولان في " واشنطن بوست " أنه عندما يفكر الناس في الأفلام ، فإن عقولهم تذهب أولا إلى النجوم و الاستوديوهات و سحر المناظر التي يشاهدوها ، لكن في حقيقة الأمر أن صناعة الأفلام يقف ورائها الكثر من الأشخاص الذين يعملون علي إدارة المعدات ، ويأخذون التذاكر و يحجزون الأفلام ، ويبيعون الإعلانات وتنظيف الحمامات في المسارح المحلية " .
فقد وصف كريستوفر نولان دور السينما بأنها "جزء حيوي من الحياة الاجتماعية ، وتوفر الوظائف للكثيرين و الترفيه للجميع" ، وأضاف المخرج البالغ من العمر ( 49 عاما ) "بصفتي صانع أفلام، لا يمكن أن يكتمل عملي بدون هؤلاء العمال والجمهور " .
و أكد إن الوضع صعب عندما أصبحت المسارح مظلمة، لكننا سنستردها من جديد ، فعندما تمر هذه الأزمة، فإن الحاجة إلى المشاركة البشرية الجماعية ، والحاجة إلى العيش والحب والضحك والبكاء معًا ، سيكون أقوى من أي وقت مضى.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستوفر نولان يطالب الحكومة بدعم دور السينما وعمالها بعد الإغلاق بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.