شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان يطالب الحكومة بدعم دور السينما وعمالها بعد الإغلاق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المخرج العالمي كريستوفر نولان من الحكومة تذكر دور السينما في البلاد وعمالها في أي خطط للإغاثة المالية في أعقاب توقف حياتهم المهنية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم . حيث تعرضت صناعة السينما للكثير من الخسائر خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد غلق دور السينما حول العالم و توقف تصوير العديد من الاعمال الفنية لأهم و أشهر نجوم العالم ،

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فقد أكد كريستوفر نولان في " واشنطن بوست " أنه عندما يفكر الناس في الأفلام ، فإن عقولهم تذهب أولا إلى النجوم و الاستوديوهات و سحر المناظر التي يشاهدوها ، لكن في حقيقة الأمر أن صناعة الأفلام يقف ورائها الكثر من الأشخاص الذين يعملون علي إدارة المعدات ، ويأخذون التذاكر و يحجزون الأفلام ، ويبيعون الإعلانات وتنظيف الحمامات في المسارح المحلية " .

فقد وصف كريستوفر نولان دور السينما بأنها "جزء حيوي من الحياة الاجتماعية ، وتوفر الوظائف للكثيرين و الترفيه للجميع" ، وأضاف المخرج البالغ من العمر ( 49 عاما ) "بصفتي صانع أفلام، لا يمكن أن يكتمل عملي بدون هؤلاء العمال والجمهور " .

و أكد إن الوضع صعب عندما أصبحت المسارح مظلمة، لكننا سنستردها من جديد ، فعندما تمر هذه الأزمة، فإن الحاجة إلى المشاركة البشرية الجماعية ، والحاجة إلى العيش والحب والضحك والبكاء معًا ، سيكون أقوى من أي وقت مضى.