شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تقضى العزل الصحى فى ألعاب انستجرام وتناول الطعام..اعرف بتلعب ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة هنا شيحة، متابعيها بمقاطع فيديو لها عبر ستورى انستجرام، من داخل العزل الصحي المنزلي الذي تخضع له تحسباً للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".



هنا شيحة

وظهرت شيحة في الفيديوهات التي نشرتها وهي تلعب إحدى ألعاب انستجرام، والتي انتهت بفوزها بنسبة ٦٠٪ كونها "جيدة" وبنسبة ٤٠٪ كونها "شيطان"، بالإضافة إلى مشاركتها طريقة تحضيرها للطعام الذي تتناوله اليوم.



جانب من تحضيرات الاكل

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تجسد الفنانة هنا شيحة دور البطولة في مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتحاول هنا أن تقف بجوار شقيقتها لكى تعود لحياتها الطبيعية بعد إصابتها بالزهايمر، حيث انطلق التصوير منتصف الشهر الماضي في إحدى الاستوديوهات، من تأليف تامر حبيب، واخراج هانى خليفة.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات إيطالى.

وكانت أخر أعمال هنا شيحة مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" فى حدوتة "اتفضلوا فى الصالون" والتى جسدت فيها شخصية دارين التي تعمل رسامة، وتتعرض لكثير من المواقف، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وشاركها البطولة فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صلاح.