شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محفوظ يطرح "الوضع صعب" خلال يومين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى محفوظ من تسجيل أغنية تحمل اسم "الوضع صعب" من كلمات حسام سعيد وألحان مصطفى شكرى وتوزيع احمد امين، وتتحدث عن الوضع الحالي الذى نمر به وخروجنا من الأزمة على خير ومن المقرر طرحها خلال يومين حين الانتهاء من المونتاج ومن إنتاج مصطفى السويفى .

من ناحية أخرى يواصل المطرب مصطفى محفوظ وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائى الجديد الذى يتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، والذى سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

وطرح مؤخرا مصطفى محفوظ أغنية "لازم توجعينى" على إحدى القنوات الفضائية وهى من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان مصطفى محفوظ، توزيع زووم، هندسة صوتية وميكس وماستر عمار خاطر، مدير تصوير حسام حبيب، استايلست فريد عادل، ومن إخراج نبيل مكاوى وقدمها محفوظ بشكل مختلف عن أعماله السابقة.

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يذكر أن آخر أعمال مصطفى محفوظ أغنيته "الله وما شاء الله"، وهى من كلمات الشاعر الغنائى وائل توفيق وألحان رامى صبرى وتوزيع توما.