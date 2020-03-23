شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تحتفل بشفاء هند البحرينية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة مايا دياب، بشفاء الفنانة هند البحرينية من فيروس كورونا، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" بدي قول ألف الحمد لله على سلامة الفنانة هند، اليوم عرفت انها قدرت تتغلب على كورونا ورح ترجع على بيتها! الله يحمي الجميع ويعطي القوة لكل يلي عم يحاربوا الفيروس".



مايا دياب

واحتفلت الفنانة هند البحرينية بشفائها من فيروس كورونا وأن نتيجة الفحص جاءت سلبية ولم تعد مصابة بالفيروس، وظهرت هند في الفيديومع الطبيبة المعالجة وهي تخبرها بأن نتيجة الفحص سلبية وأنها لم تعد مصابة بالفيروس، وعبرت هند عن فرحتها بالضحك والقفز والصراخ.

وكتبت هند البحرينية عبر حسابها على تويتر، قائلة:" صباح الخير .. الحمد الله تشافيت من مرض الكورونا وأبدأ أول أيام الحجر المنزلي".

وكانت الفنانة هند قد كشفت عن تطورات حالتها الصحية بعد ثلاث أيام من الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا ووضعها بالحجر الصحى عقب رحلتها إلى مدينة برشلونة الإسبانية، قائلة أن نتيجة تحليلها الجديد سلبية وستغادر مكان الحجر الصحى وتكمل أيام العزل الصحى فى المنزل.

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وقالت فى فيديو جديد لها :"نتيجتى تبع عينة أمس سلبية الحمدلله أن شاء الله نخلص نروح البيت نواصل حجر بالبيت".

وبعد الاعلان عن الإصابة وجهت المطربة ديانا حداد رسالة دعم للفنانة هند البحرينية ، متمنية لها الشفاء العاجل من فيروس كورونا، وأن تتعافى سريعا وتعود لجمهورها ولنجلها الصغير بالسلامة.

وغردت ديانا حداد، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" ألف سلامة عليكي حبيبتي أجر وعافية ان شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لابنك واحبابك بخير وعافية وربي يحفظك ويحفظ كل الناس".

كما تمنت المطربة الخليجية أحلام، الشفاء العاجل للفنانة هند البحرينية من فيروس كورونا، موجهة له رسالة دعم و أن تتعافى سريعا وتعود لجمهورها ولنجلها الصغير بالسلامة.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" حبيبتي وأختي وصديقتي هند البحرينية سلامتك اختي وبتطلعين بالسلامة بإذن واحد أحد وكلنا نحبك وانتي قوية وشدي حيلك بتطلعين لوليدك وحبايبك وجمهورك الكبير نحبك وانتي بإذن الله اقوى من كورونا استودعتك الرحمن واسفه لاني لسه عارفه الخبر ادعو لها ".