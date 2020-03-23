شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة خضوع جنيفر لورانس لـ"دايت" من أجل العودة للشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من ابتعاد نجمة هوليوود جنيفر لورانس عن الساحة الفنية إلا أنها مازالت محط تركيز للشائعات، حيث انتشرت تقارير مؤخراً تؤكد أن لورانس تخضع لنظام غذائى صارم، وذلك استعدادا للعودة للشاشة، وهو الأمر الذى نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المتداولة حول نجوم العالم.

وأشار موقع "جوسيب كوب" إلى أن الادعاء المتداول مثير للضحك، مضيفا أن فترة ابتعاد لورانس عن التمثيل قبل عام كامل تقريبا عندما أعلنت أنها وقعت على عقد المشاركة بأحد الأعمال الفنية في أبريل الماضي، وأكد الموقع أن لورانس عانت من انتشار العديد من القصص المزيفة حول حياتها الشخصية والمهنية.



جنيفر لورانس

بدأت الشائعة بنشر موقع "In Touch" تقريرا يؤكد أن بعد ابتعاد لورانس عن التمثيل والذى استمر لمدة عام كامل، جعل النجمة الشهيرة مضطرة للخضوع حاليا لنظام غذائى صارم لكى تكون جاهزة للعودة من جديد للشاشة، وسيتعين عليها بدء هذه الخطوة في اقرب مرة أخرى فأشار المصدر أن لورانس كانت تشكو لزوجها من صعوبة العودة من جديد لهذه الخطوة بالنسبة لها "الدايت"، فقد قضت وقتا طويلا خلال الفترة الماضية في الاستمتاع بمدينة نيويورك واستكشاف مطاعمها الرائعة مع زوجها كوك ماروني وبالتالي لورانس تشعر بحالة من الفزع بسبب فكرة فقدان الوزن".