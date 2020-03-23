شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صور للراحلة "مايسة" ابنة الفنانة ناهد جبر مع أسرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت صباح اليوم الاثنين، السيدة مايسة عصام بهيج، ابنة الفنانة ناهد جبر، ولاعب والكرة ومدرب الزمالك الراحل عصام بهيج حيث أعلن خبر الوفاة زوجها حازم الحبروك على فيس بوك ونشر صورة للراحلة مايسة مع العائلة تعود لعام 2017 في ساحة الكعبة ، وأيضاً صورة أثناء التواجد فى حفل زفاف أحد الأقارب.

يشار إلى أن ناهد جبر مخرجة وممثلة سينمائية ومسرحية مصرية، ولدت في 11 يوليو 1945، ابنة اللواء عبد الفتاح جبر وشقيقة الفنانة منى جبر، تخرجت في معهد السينما قسم إخراج، وتزوجت الفنانة ناهد جبر من اللاعب عصام بهيج نجم كرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في فترة الخمسينيات، وأنجبا ابنتهما مايسة ثم انفصلت عنه وتزوجت الفنان سناء شافع وتطلقت منه أيضاَ وعادت إلى زوجها الأول.

وشاركت ناهد جبر في عدد من الأعمال الفنية ولعل أبرزها الجزء الثانى من مسلسل "المال والبنون" حيث جسدت شخصية نبيلة زهران زوجة حسين فهمى ووالدة روجينا، كما قدت دورها الشهير "مديحة في مسرحية "شاهد مشافش حاجة" مع الزعيم عادل امام وفي بداية التسعينيات قررت ناهد اعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة.

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