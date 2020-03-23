شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفلت نادية الجندى بعيد ميلاد حسين فهمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع نجمة الجماهير نادية الجندى والنجم حسين فهمى صداقة على مر السنوات بسبب الدويتو السينمائى ما بينهما في عده أفلام، حيث قدما معا عددا من الأعمال السينمائية المتميزة، من بينها شهد الملكة، القرش وامرأة هزت عرش مصر.

واحتفلت نجمة الجماهير، بعيد ميلاد حسين فهمى على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة لأعمالهما معا عبر خاصية ستورى على حسابها على انستجرام، وكتبت عليها قائلة:" كل سنة وأنت طيب يا حسين فهمى".



نادية الجندى

وعلى الجانب الآخر أعلنت النجمة نادية الجندى عن تغيير اسم مسلسلها الجديد "نساء من ذهب" إلى "سكر زيادة" ليكون الاسم النهائي للعمل الذى يتم تصويره حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تقوم نجمة الجماهير ببطولة العمل إلى جانب النجمة نبيلة عبيد وبمشاركة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر.

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مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلى ربيع.