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وفاة رئيس جمعية نقاد السينما المصريين محسن ويفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت جمعية نقاد السينما المصريين وفاة رئيسها الناقد محسن ويفي، حيث أصدرت بيانا جاء فيه "تنعي جمعية نقاد السينما المصريين ببالغ الأسى رئيسها الناقد والمترجم الكبير محسن ويفي، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض".

 

واضاف البيان "محسن ويفي بخلاف قيمته الهائلة كناقد وباحث ومترجم للعديد من المراجع السينمائية، كان الأب الروحي المعاصر للجمعية، الذي أخلص لها وحافظ على وجودها ونشاطها بعد أن الجيل الأول للأساتذة الذين توفى الله بعضهم وانشغل البعض الآخر بما منعه عن الوجود في الجمعية بانتظام. فكان محسن ويفي هو صمام الأمان الذي ضمن للجمعية الاستمرار منذ 1972 وحتى يومنا هذا، عبر جهد إداري كبير ونشاط وإخلاص نادرين للجمعية..رحم الله الأستاذ محسن ويفي، وألهم زوجته الكاتبة هناء عطية وابنتيه جميلة ومريم وكل زملائه ورفاقه وتلاميذه الصبر والسلوان".

 

 

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