شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده للمواطنين الذين ينزلون للشوارع: ليه مستعجلين موتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة فيفى عبده من المواطنين الجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم، بسبب فيروس كورونا.

وقالت فيفى عبه في الفيديو، الذى نشرته عبر حسابها على انستجرام، :" لازم تلتزموا في البيت ليه مستعجلين بموتنا، ليه بتخرجوا من المنزل، اللى ينزل بس في الضرورة الوضع خطر أوى، هتنزل البس كمامة، مش تهريج يعنى و ان شاء الله يبعد عنا الغمه في الوطن العربى و الأوروبي".

أعلنت النجمة فيفي عبده قبولها تحدي الخير من الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة هند صبرى، وذلك بمبادرة تحدى الخير، للتكفل بعدد من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة شهر، مؤكدة تكفلها بـ100 أسرة.

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ونشرت فيفي عبده فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت به مرتدية الحجاب، تعلن بها قبول التحدي، قائلة :"قبلت تحدي الخير لأهل الخير من غادة عبد الرازق وهند صبري اللي تحدوني ..انا متكفلة ب 100 اسرة ياريت كل الناس تعمل كدة محتاجين اكتر من كدة مليون مرة لمصر وربنا يحفظ بلدنا وجيشنا ورئيسنا و شعبنا".

وتابعت :"بتحدي يسرا وإلهام شاهين وأحمد السقا وغادة عادل ونيللي كريم ونادية الجندي ونبيلة عبيد".

وكانت فيفي عبده قد ظهرت منذ أيام، في فيديو مع الفنانة غادة عبد الرازق، من داخل إحدى الطائرات وهي ترتدى "الكمامة" خوفا من فيروس كورونا، ورفعت فيفى شعارا جديدا لمواجهة الفيروس وهو "كورونا خمسة مكرونا"، بدل من شعارها القديم "خمسة مواااااه"، ونال الفيديو إعجاب العديد من متابعيها.