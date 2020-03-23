شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل كورى يعلن تعافيه من كورونا ويكشف تفاصيل علاجه بدون مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الممثل الكوري دانيال داي كيم، للظهور من جديد بعد اعلان إصابته بفيروس كورونا منذ ايام ليظهر في فيديو على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وتبدو عليه ملامح الروح المعنوية العالية ليروي كواليس معرفة إصابته بفيروس كورونا ثم يعلن قرب شفائه من الوباء العالمي من خلال تناوله علاجا مضادا للملاريا، وصفا هذا العلاج بالسلاح السري الذي ساعده على مواجهة الفيروس.

وقال النجم دانيال داي كيم، الذي يبلغ من العمر 51 عاما، في رسالته على "انستجرام": إنه يشعر بالعودة إلى طبيعته ولم يكن بحاجة إلى علاج في المستشفى، لافتا إلى أنه لم يعاني من أعراض عدم التنفس الجيد واستطاع عقار هيدروكسي كلوروكوين مضاد للملاريا أن يعيده لوضعه الصحي.

وتابع: "يسعدني أن أبلغكم أن تقدمي مستمر وأشعر عمليًا بالعودة إلى طبيعتي. وأنا محظوظ بما يكفي لأن أكون في 80 ٪ من الحالات التي تم تشخيصها والتي لم تتطلب دخول المستشفى".



الممثل الكوري

وكشف الممثل المقيم في هاواي في فيديو مدته حوالي سبع دقائق، عن أن طبيبه الشخصي وصف له لـ كوكتيل يتألف من الأدوية المضادة للفيروسات، والمضاد الحيوي أزيثروميسين ، وجهاز استنشاق جليكوبيرولات ، والعقار المضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكوين.

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الممثل الكورى

ووفقا لكيم ، فإن الدواء "تم استخدامه بنجاح كبير في كوريا في مكافحتهم للفيروس التاجي" وكان الدواء الذي ذكره الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في وقت سابق من الأسبوع.

قال كيم بعناية: "لن أقول أن هذا علاج ولن أقول بشكل قاطع أنه يجب عليك الخروج واستخدامه ، لكن ما سأقوله هو أنني أعتقد أنه كان حاسمًا في شفائي". "أعتقد أن المزيج الكامل من الأدوية كان حاسمًا في شفائي".

وكان قد أعلن الممثل دانيال داى كيم عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال حسابه على إنستجرام، حيث قال إنه خضع لاختبار وجاءت النتيجة إيجابية، وأضاف دانيال أنه كان فى نيويورك يصور مسلسل نيو أمستردام واكتشف إصابته، مما تسبب فى وقف التصوير.