شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غيابه.. حسن فؤاد يوجه رسالة وأغنية للجمهور عبر ”الخليج 365”..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان الكبير حسن فؤاد كلمة وأغنية لجمهوره ولكافة الشعب المصرى من خلال الخليج 365، وذلك بعد غيابه الطويل الذى استمر حوالى 17 عاما بعيدا عن الأضواء.

وغنى مطرب أرابيسك خلال الفيديو مقطعا من أغنيته تفتكرى من تلحين حسن أبو السعود وكلمات بهاء الدين محمد ، ثم وجه رسالة للجمهور قال فيها :"وحشتونى كان نفسى اشوفكم فى ظروف أحسن من كدة، لكن كل واحد فينا عليه دور لازم يؤديه وأنا دورى أقولكم النهردة حافظوا على نفسكم ، حافظوا على مصر، كلنا فى البيوت، مفيش داعى حد فينا يخرج إلا للضرورة القصوى ، وإن شاء الله ربنا يعدى الغمة وموضوع كورونا ده على خير، وربنا يحفظ مصر والوطن كاملاً ، والإسلام والمسلمين والأم العربية والعالم كله وتكون الدنيا كلها بخير وأمان وسلام وأشكركم"

وكان الفنان الكبير حسن فؤاد مطرب مسلسل أرابيسك الشهير اختفى عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها «الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها».

وكان الخليج 365 انفرد بأول حوار مع الفنان حسن فؤاد بعد غيابه الطويل أوضح خلاله إنه كان متفرغا طوال هذه الفترة للقرآن، ويستعد حالياً للعودة للغناء من جديد.

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وأوضح مطرب أرابيسك أن آخر عمل فنى قدمه كان مسلسل «خان القناديل» عام 2003 ، الذى شارك فيه بالتمثيل والغناء، وبعدها قرر التفرغ لدراسة وحفظ القرآن الكريم ، قائلا: «ربنا أكرمنى وحفظت القرآن كاملاً وأخذت إجازة من معهد المعصراوى للقراءات وعملت إماماً لأحد المساجد»

وعن سبب ابتعاده بعد فترة تألقه التى شارك فيها بالتمثيل والغناء فى عدد من أهم الاعمال الدرامية، ومنها مسلسل الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وأرابيسك، سعد اليتيم، قال الفنان حسن فؤاد: «مفيش سبب معين لكن تأثرت بموت عدد من أصدقائى الفنانين ومنهم عبدالله محمود وعلاء ولى الدين، وحبيت أتفرغ للقرآن حتى أننى كنت أعمل بتدريسه وكان هذا مصدر رزقى ولم اعمل فى أى مجال آخر».

وعن سر قراره بالعودة بعد هذه السنوات قال: «ناس كتير كانت بتوقفنى فى الشارع وتقوللى حرام عليكم يرضى ربنا اللى بنشوفه من فن وغناء هابط وأنتم قاعدين فى البيت، وتذكرت تصريح لى قلته منذ زمن لإحدى الصحف ونشر تحت عنوان، سبب ظهور الأغانى الهابطة على الحجار ومحمد الحلو، لأنهم كانوا ابتعدوا وقلت أعمالهم فى فترة ما، وكنت أقصد إن ابتعادهم يسمح بظهور الفن والغناء الهابط».

وتابع: «لما عملت أغنية أرابيسك نجحت كل هذا النجاح وسط انتشار الأغانى الهابطة، وهو ما يدل على أن مقولة الجمهور عاوز كدة مقولة خاطئة، وإن الجمهور متعطش للفن الجيد».

وأكد حسن فؤاد أن دوره هو وزملاؤه الفنانين تغيير الواقع السيئ بتقديم الفن الجيد.