شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاعلاميات العرب يطلق مبادرة ( استثمر وقتك ) مع "مركز إشراقات " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق اتحاد الاعلاميات العرب بالمقر الرئيسي بمصر ومركز إشراقات للتدريب الإداري بدبي مبادرة بعنوان " استثمر وقتك " لتنتشر في كل الوطن العربي بهدف إلي الاستفادة والاستثمار في الوقت بالتعلم والمعرفة عن بعد في مجالات العمل الإعلامي وفروعه المختلفة بالإضافة لمجالات أخري إدارية .

المبادرة انطلقت من رحم الظروف الراهنة والتى يمر بها العالم أجمع بسبب " فيروس كورونا " الذي أحدث شلل فى شتى مناحى الحياة البشرية وأثرت بشكل خاص على الصعيد التعليمي واستنادا إلى أهمية دور الاتحادات العربية التي تعمل تحت مظلة منظومة العمل العربى المشترك ومسؤليتها فى المشاركة المجتمعية جاءت هذه المبادرة المصرية الإماراتية (استثمر وقتك) للاستمتاع بالتعلم عن بعد دون مخاطر التجمعات والاستفادة من الوقت المهدر وقتل الملل وتبادل الخبرات .

وأوضح الدكتور خالد النقبي رئيس مركز إشراقات للتدريب بدبي ان هذه المبادرة حلقة فى سلاسل من الود والأخوة والمحبة بين مصر والإمارات ودعوة لدخول حياة جديدة من التعلم بمفهوم مختلف يتفق مع طبيعة المرحلة ومواصلة متعة المعرفة .

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كما أكدت الإعلامية أسماء حبشى رئيس اتحاد الإعلاميات العرب على أهمية مبادرة (استثمر وقتك) خاصة فى هذه الظروف الراهنة فعلينا ان نخرج من هذه المحنة أقوى مما سبق ونستغل أوقات المكوث بالبيت فى أمور تفيدنا ونفخر بها بعد انتهاء الأزمة .

وأكدت أسماء حبشى على إسناد المبادرة لمركز إشراقات للتدريب الإدارى بدبى نظرآ لخبرة المركز والعاملين فيه الكبيرة وتنوع أفرع الدراسات بها مع نخبة من الأكاديميين المعتمدين في مجالات الإعلام ومجالات أخري .