شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يجرى عملية جراحية فى "العين" وراحة من التصوير 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفنان إسلام جمال عملية جراحية في "العين"، في أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد الفترة الماضية، نظرا لتصويره ساعات طويلة أمام الكاميرات، وهو ما جعله يعانى من تعب شديد في العين، إذ طالبه الطبيب المعالج بسرعة إجراء العملية فوراً.

وأجرى إسلام العملية الجراحية، ثم توجه إلى المنزل مباشرة، وطالبه الأطباء بالراحة لمدة 6 أيام بدون التعرض لأشعة الشمس أو الأتربة وخلافه، وذلك من أجل سرعة شفائه للعودة للتصوير مجدداً بعد انقضاء فترة العزل الصحى .

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إسلام جمال يشارك في بطولة مسلسل "قوت القلوب" بطولة النجمة القديرة ماجدة زكى، والذى يعرض حالياً على شاشة "الحياة" ويشارك في بطولته خالد زكى، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، سهر الصايغ، وآخرون، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة، انتاج سينرجى، كما يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمى .

كما شارك في بطولة مسلسل "ختم النمر" وقدم دوراً مميزاً نال من خلاله إشادات عدة، خاصة بعدما قتل خلال الحلقة قبل الأخيرة، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، أمير صلاح الدين، وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج.