شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الحلقة الأولى والثانية من "قوت القلوب" بعد تصدره جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكي، محركات البحث على جوجل، فورعرض الحلقات وذلك لما يناقشه المسلسل من واقع الحياة المصرية، ولأسلوب ماجدة زكي الذي يمس بيوت المصريين، خاصة كل أم مصرية، ويعرض المسلسل على شاشة الحياة يومياً في الساعة التاسعة مساءً، للمخرج مجدى أبو عميرة.

وشهدت الحلقة الأولى خفة دم بطلة العمل ماجدة زكى والأم الأصيلة العاملة في احدى المدارس الخاصة، وحب الجميع لها، حتى طالبات المدرسة التي تعمل بها، فهى أم لـخمسة أبناء، الطبيب والمدرسة وطالبة في الجامعة وسائق توكتوك، كما شهدت الحلقة الأولى مساعدة "قوت" لإحدى طالبات المدرسة بسبب شاب يقوم بتهديدها وفضحها على الإنترنت إذا لم تأتى له للمنزل.

واكتشفت الشرطة أنه هكر وكانت الشرطة تبحث عنه منذ فترة، وكل ذلك وسط قلق أبناء قوت، لأن تليفونها مغلق ولا أحد يستطيع الوصول لها، ويعتقدون أن عزة -سهر الصايغ- هي من ضايقتها.

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وناشد أبناء "قوت"، الأم بعدم التدخل مرة أخرى في أمور لا تعنيها ولا تأخذها العاطفة، حتى لا تقع على عاتقهم مصيبة وخصوصًا أن خالد ابنها -محمد أنور- قدم ملفه في النيابة كي يعمل وكيل نيابة.

وتوالت الأحداث، في الحلقة الثانية من المسلسل بين مشهد سهر الصايغ وزوجها "سامر"، وهما يتشاجران بسبب الانجاب حيث مرت سنتان على زواجهما ولم يرزقا بطفل بعد ما عبر زوجها عن حبه الشديد لوالدة عزة، وبررت حبه لوالدتها أنها تنجب بالتوأم مثلما حدث معها وتوأمها "حسن" ويجسده الفنان إسلام جمال، ويأتي مشهد آخر بين شيخ الحارة سامي مغاوري الذى يجسد عم أبناء قوت، ويشاوره في مسألة زواجه منها، وأنه يحبها ولكي يرحمها من تحكم أبنائها،

وفي نهاية الحلقة، ظهرت قوت ساجدة على الأرض تؤدي الصلاة وتضرع لربها، وتطلب منه كل ما تتمناه وأن يحفظ لها أبنائها وأن يكون رحيم بهم.

“قوت القلوب” بطولة الفنانة ماجدة زكي، ويشاركها التمثيل كل من سهر الصايغ، إسلام جمال، محمد أنور، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، ليلى عز العرب، نرمين ماهر، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، تأليف محمد الحناوي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

مسلسل "قوت القلوب"، ينتمى لنوعية الدراما المطولة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكى دور عاملة فى إحدى المدارس، ما يجعلها تتسبب فى الحرج لأسرتها وابنها، الذى يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع فى عدة مشكلات بسبب تصرفات والدته.