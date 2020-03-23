شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Breaking Bad يستعيد الهيمنة من جديد ويتصدر أفضل المسلسلات بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسلسل الجريمة الشهير Breaking Bad في استعادة سيطرته وهيمنته على عرش أفضل المسلسلات في التاريخ، عبر موقع التقييمات الشهير IMDB، بعد أن تصدرت الحلقة الشهيرة Ozymandias المركز الأول لها عبر الموقع بتقييم 10-10.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع مسلسل Breaking Bad في التقييم ووصل لـ 9-10، بعد أن تصدرت حلقة Hero من مسلسل الرسوم المتحركة Attack on titan التقييم بـ 10-10، وسرعان ما عاد مسلسل الجريمة والمخدرات من جديد لمكانته في التصدر التي حافظ عليها لسنوات طويلة.

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حلقة Ozymandias هى الرابعة عشر من الموسم الخامس والأخير من السلسلة وعرضت يوم ١٤ سبتمبر 2013 شارك في تقييمها أكثر من 111 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، لتتربع على عرش أعلى التقييمات عبر الموقع لسنوات طويلة.

ويتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.