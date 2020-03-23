شكرا لقرائتكم خبر عن لمحات من تاريخ ناهد جبر الفنى..شاركت فى"المنسي"ونبيلة زهران أهم أدوارها الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذكر الجمهور الفنانة ناهد جبر اليوم الاثنين، بعد وفاة ابنتها مايسة عصام بهيج، وذلك بعد غيابها عن الأضواء لسنوات طويلة، حيث اعتزلت الفن منذ أكثر من 20 عاماً وقررت ارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة، واستطاعت خلال فترة عملها أن تحقق شهرة جيدة بعدما شاركت فى العديد من الأعمال الفنية سواء بالسينما أو الدراما

ولعل أبرز الأعمال الفنية التى شاركت فيها ناهد جبر قبل اعتزالها، الجزء الثانى من مسلسل "المال والبنون" حيث جسدت شخصية نبيلة زهران زوجة حسين فهمى ووالدة روجينا، كما قدت دورها الشهير "مديحة في مسرحية "شاهد مشافش حاجة" مع الزعيم عادل امام، وأيضاً مشاركتها فى فيلم "المنسى" مع عادل امام أيضاً.

تزوجت ناهد جبر من لاعب الكرة ومدرب نادى الزمالك عصام بهيج، وأنجبت منه ابنتها مايسة ثم انفصلت عنه وتزوجت بعد ذلك من الفنان سناء شافع، قبل انفصالها مجدداً وعودتها إلى زوجها الأول

واعترف الفنان سناء شافع فى أحد اللقاءات التليفزيونية بخيانته لزوجته ناهد جبر وأن ذلك كان السبب فى طلاقها: "أخطأت في حق زوجتى السابقة ناهد جبر والطلاق تم بسبب الخيانة، فهى كانت انسانة رائعة وكثر زيجاتى فراغة عين منى، ست كان فيها كل شيء جيد، ذكية وسلوكها جيد وست جميلة".

وقدمت ناهد جبر أول فيلم كمخرجة وهو "رجل طيب"، ليوسف السباعى من بطولة كرم مطاوع، فيما قدمها المخرج حلمى حليم بطلة لفيلم "حكاية من بلدنا"، أمام شكرى سرحان وجسدت دور فلاحة، أما عن أول عمل تليفزيونى لها من خلال مسلسل "المسافرون"، و"رسالة إلى أبى"، و"سيداتى انساتى و"الفراشة"، و"الهاربان" والأصابع الذهبية" وغيرها من الأعمال التليفزيونية.

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يشار إلى إن ابنة الفنانة ناهد جبر مايسة عصام توفيت صباح اليوم الاثنين، وأعلن عن ذلك زوجها حازم الحبروك، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بمنشور كتبه، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة، مايسة عصام بهيج سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر، لتحديد مكان الصلاة نظرًا لقرار غلق المساجد، والدفن بالمقابر أسفل كوبرى العاشر من رمضان.. نسالكم الدعاء لها".







