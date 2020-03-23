شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول مقطع من كلمات تتر مسلسل "البرنس" لأحمد سعد بعد تسجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المطرب أحمد سعد تتر مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والأغنية تحمل اسم "مفيش حاجه صعبة"، ويقول مطلعها : مفيش حاجة صعبة على قلب اتجرح في حياته ميت مرة"، والأغنية من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري.

من ناحيه أخري يواصل سعد أيضا تسجيل رباعيات مسلسل "البرنس"، حيث يتواجد حالياً أحمد سعد مع الملحن هيثم نبيل والموزع عادل حقى لتسجيل الأغانى التى قد تصل إلى 7 أغنيات قصيرة خلال عرض حلقات المسلسل.



احمد سعد

واستعان محمد رمضان أيضاً بالمطرب الشعبى رضا البحراوى لغناء أغنية نهاية المسلسل وتحمل اسم "ياعم طيب"، من كلمات محمد عنتر، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، اضافة إلى نجم المهرجانات حسن شاكوش الذى يغنى أغنية دعائية تحمل اسم" شارع أيامى" وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسى، وهندسة صوت محمد جودة.

ومسلسل البرنس من بطوله محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.

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محمد رمضان

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم‪.

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من ألحانه ومن كلمات أحمد إبراهيم، وجاء قرار طرح أحمد سعد لهذه الأغنية في الفترة الحالية لطمأنة الشعوب العربية بأن أزمة فيروس كورونا سوف نتغلب عليها دون خسائر.