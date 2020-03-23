شكرا لقرائتكم خبر عن سحب مواعيد طرح فيلم الرعب A Quiet Place لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر
وكان من المقرر ان يشهد شهر مارس 2020 عرض الجزء الثاني من فيلم الرعب A Quiet Place، لكنه تقرر تاجيل عرضه لاجل غير مسمي ايضا وهو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمال لنجاح جزءه الاول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.
الجزء الجديد من العمل تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.
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