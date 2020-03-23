شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب من العزل: لو سمحتم خليكم في البيت علشان خاطر أهلكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رجب، على توجيه رسالة لمتابعيه وجمهوره، من داخل العزل المنزلي الذي يخضع له لحين التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" المنتشر في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة الآلاف.

وقال رجب في الفيديو الذي نشره منذ قليل عبر حسابه بانستجرام "ان شاء الله ربنا هـ ينجينا، ويعدي الأزمة دي على خير، بس انتو كمان عليكوا مسئولية ، يا جماعة علاج فيروس كورونا لسه مالوش علاج لحد دلوقتي، وعلاجه الوحيد دلوقتى انكم تقعدوا في البيت، فلو سمحت لو انت عارف انك مناعتك قوية، لو خرجت هتضر ابوك وامك وابنك وبنتك ومراتك وجيرانك، خاف عليهم، وخاف علي بلدك لو سمحت، لو سمحت خليك في البيت، وان شاء الله ربنا هـ ينجينا".



وشارك النجم محمد رجب، مؤخراً فى بطولة مسلسل "الأخ الكبير"، مع آيتن عامر، وآخرين من النجوم للمؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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وحقق مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب نجاحاً كبيراً منذ انطلاق عرضه على شاشة cbc في يناير الماضى، حيث استطاع تصدر قوائم البحث على موقع جوجل بشكل يومي وقت عرض الحلقة الجديدة، لاسيما وأن أحداث العمل تعتمد على التشويق حيث يعيش البطل حربي – محمد رجب – رحلة هروب من الشرطة للبحث عن براءته بعد اتهامه في جريمتي قتل.

محمد رجب أستطاع أن يضع قدمًا ثابتة في الدراما التليفزيونية، وعاد له حقه المهنى في مسلسلي "علامة استفهام" والأخ الكبير، واستغل تلك الفرصة ليعود ليفرض نفسه على الساحة من جديد.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.