لعشاق الأفلام الحربية.. يجب ألا يفوتك مشاهدة العرض الأول لـ"DUNKIRK" الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعرض مساء اليوم الاثنين، العرض الأول للفيلم الحربي المتميز DUNKIRK، وذلك في العاشرة مساءً، على قناة mbc2
فيلم دونكيرك هو فيلم حربي تاريخي من إخراج وكتابة وإنتاج المخرج البريطاني الأمريكي المميز كريستوفر نولان، والذي أصبح اسمه خاتم نجاح وجودة سينمائية يصعب مجاراتها. تدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية وتصور عملية إجلاء قوات التحالف من منطقة دونكيرك بعد محاصرتها من قبل القوات النازية الألمانية في سنة 1940، وتعد هذه العملية أكبر عملية إخلاء وإنقاذ شهدها تاريخ البشرية في وقت الحرب والتي سميت فيما بعد بمعجزة دونكيرك. الفيلم من بطولة فيون وايتهيد، وتوم جلين كارني، وجاك لودين، وهاري ستايلز، وتوم هاردي، ومارك رايلانس وكيليان مورفي.
حقق الفيلم نجاحًا ماديًا كبيرًا في شباك التذاكر العالمي، وحاز منذ صدوره على إعجاب النقاد والجماهير على السواء، حيث تم وصفه بأنّه واحد من أفضل الأفلام الحربية على الإطلاق، وأفضل أفلام مخرجه حتى الآن.
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