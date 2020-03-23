"ألف حمدلله على السلامة".. مايا دياب تعلق على شفاء أول فنانة عربية من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، اليوم، عن سعادتها بشفاء الفنانة هند البحرينية من فيروس كورونا، بعد أن أظهرت التحاليل الجديدة سلبية النتائج.

وكتبت مايا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " بدي قول ألف الحمد لله على سلامة الفنانة هند، اليوم عرفت انها قدرت تتغلب على كورونا ورح ترجع على بيتها! الله يحمي الجميع ويعطي القوة لكل يلي عم يحاربوا هالفيروس".

وكشفت الفنانة هند البحرينية، اليوم، عن شفائها من الفيروس، من داخل الحجر الصحي، مؤكدة أنها ستنتقل إلى منزلها لتخضع للعزل المنزلي والذي يستمر لـ14 يومًا.

وتعد هند البحرينية أول فنانة عربية تعلن إصابتها بالفيروس، وذلك عقب عودتها من إسبانيا، خلال الفترة الماضية.