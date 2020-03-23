فن ومشاهير

إسلام جمال يجري عملية في عينه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أعلن الفنان إسلام جمال، منذ قليل، عن إجرائه عملية في عينه.

ونشر إسلام، صورة له من داخل المستشفى، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "عملية بسيطة في العين.. الحمد لله".

يذكر أن، إسلام جمال يعرض له حاليا مسلسل "قوت القلوب" على قناة "الحياة"، ويشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسلي "ونحب تاني ليه" و"الاختيار".

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