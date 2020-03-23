- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
أعلن الفنان إسلام جمال، منذ قليل، عن إجرائه عملية في عينه.
ونشر إسلام، صورة له من داخل المستشفى، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "عملية بسيطة في العين.. الحمد لله".
يذكر أن، إسلام جمال يعرض له حاليا مسلسل "قوت القلوب" على قناة "الحياة"، ويشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسلي "ونحب تاني ليه" و"الاختيار".
كانت هذه تفاصيل خبر إسلام جمال يجري عملية في عينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.