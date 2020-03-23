وفاة محسن ويفي رئيس جمعية نقاد السينما المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت جمعية نقاد السينما المصريين، رئيسها الناقد والمترجم محسن ويفي، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض.
أكدت الجمعية أن "ويفي" بخلاف قيمته الكبيرة كناقد وباحث ومترجم للعديد من المراجع السينمائية، إلا أنه كان الأب الروحي المعاصر للجمعية، الذي أخلص لها وحافظ على وجودها ونشاطها بعد أن الجيل الأول للأساتذة الذين توفي بعضهم وانشغل البعض الآخر بما منعه عن الوجود في الجمعية بانتظام. فكان محسن ويفي هو صمام الأمان الذي ضمن للجمعية الاستمرار منذ 1972 وحتى يومنا هذا، عبر جهد إداري كبير ونشاط وإخلاص نادرين للجمعية.
واختتمت الجمعية نعيها: "رحم الله الأستاذ محسن ويفي، وألهم زوجته الكاتبة هناء عطية وابنتيه جميلة ومريم وكل زملائه ورفاقه وتلاميذه الصبر والسلوان".
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