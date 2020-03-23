محمد أمين راضي لـ"الخليج 365": العرض عبر منصة إلكترونية حلمي منذ 2015

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الكاتب محمد أمين راضي، إنه لم يخشَ من عرض مسلسل "مملكة إبليس"، على منصة شاهد الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه كان يحلم بتحقيق ذلك منذ عام 2015.

وأضاف أمين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "منذ عام 2015، ويشغلني التفكير في اهتمام الناس بمشاهدة الأعمال عبر الإنترنت، التليفزيون موجود لكن الكل منذ سنوات يشاهد عبر هاتفه المحمول والتاب، فكنت بحلم إن ده يحصل".

وأشار إلى أن التجارب التي عُرضت على منصات إلكترونية، قبل: "مملكة إبليس" كانت صغيرة: "الحمد لله مسلسلنا كان مسلسلًا لرمضان واتعرض على المنصة"، وردًا على اختلاف نسبة المشاهدة وأن التليفزيون ما زال الأوسع انتشارًا وجماهيرية، قال "طبعًا ده المفهوم اللي لازم تتحركي من خلاله علم التسويق والإحصاء أي حد مهتم بالصناعة لازم يفهم العلمين كويس أوي، لكن المنصات بقت شباك جديد بيتفتح".

"مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصي، أحمد داوود، كريم قاسم.