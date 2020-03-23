إسلام جمال يخضع لعملية جراحية في العين

خضع الفنان إسلام جمال لعملية جراحية في "العين"، في أحدى المستشفيات الشهيرة بالمهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد خلال الفترة الماضية، نظرا لتصويره ساعات طويلة أمام الكاميرات،
توجه "جمال" إلى المنزل مباشرة، بعد إتمام العملية حيث
يذكر ان أخر اعمال الفنان إسلام جمال، مسلسل "ختم النمر" وقدم دوراً مميزاً نال من خلاله إشادات عدة، خاصة بعدما قتل خلال الحلقة قبل الأخيرة، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، أمير صلاح الدين، وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج.
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