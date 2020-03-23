نبيل الحلفاوي: ربنا كريم والحمدلله في كل الأحوال

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على الأحداث الجاريه بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتب "الحلفاوي" في تدوينة عبر حسابه قائلًا :"دمها بقى تقيل.. وكل ما نقول بتفك اهِه.. نلاقيها تقلته أكتر.. يلا.. ربنا كريم والحمدلله في كل الأحوال". أكتر.. يلا.. ربنا كريم والحمدلله في كل الأحوال". الجدير بالذكر أن يخوض الفنان نبيل الحلفاوي السباق الرمضاني المقب بمسلسل "القاهرة كابول" ويتناول ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة. مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي الذي يجسد شخصيته طارق لطفي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، وينقل الصورة المذيع ويؤدي دورره الفنان خالد الصاوي. ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة. مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي الذي يجسد شخصيته طارق لطفي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، وينقل الصورة المذيع ويؤدي دورره الفنان خالد الصاوي.

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