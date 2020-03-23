محمد رجب لجمهوره: لو سمحت خليك في البيت

ناشد الفنان محمد رجب جمهوره بضرورة الالتزام في المنزل حتى يتم القضاء على فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقال "رجب" خلال مقطع فيديو عبر حسابه : "ان شاء الله ربنا هينجينا، ويعدي الأزمة دي على خير، بس انتو كمان عليكوا مسئولية، يا جماعة علاج فيروس كورونا لسه مالوش علاج لحد دلوقتي،

وعلاجه الوحيد دلوقتى أنكم تقعدوا في البيت".

وتابع : "فلو سمحت لو أنت عارف أنك مناعتك قوية، لو خرجت هتضر أبوك وأمك وابنك وبنتك ومراتك وجيرانك، خاف عليهم، وخاف علي بلدك لو سمحت، لو سمحت خليك في البيت، وان شاء الله ربنا هينجينا".

وعلق الفنان محمد رجب على الفيديو قائلًا:

" خليك في البيت.. خليك علي قد المسؤليه". الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل "الأخ الكبير" الذي نتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، وشاركه البطولة كل من عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.