إصابة المنتج السينمائي هارفي واينستين بفيروس كورونا

أصيب المنتج السينمائي العالمي هارفى واينشتاين بفيروس كورونا، وذلك أثناء قضاء مدة عقوبته داخل سجن ويندي.
وتم عزل واينستين، وذلك بحسب تصريحات مايكل باورز رئيس رابطة ضباط السجون والشرطة في ولاية نيويورك.
وصرح باورز بأن نتيجة الفحص جاءت إيجابية، وعبر عن قلقه بشأن ضباط السجون الذين قال إنهم يفتقرونإلى معدات الحماية المناسبة.
كما تم عزل العديد من الموظفين، وذلك عقب وصول واينستين إلى سجن ويندي، وهو سجن شديد الحراسة شرقي بافالو في ولاية نيويورك قادمًا من سجن ريكرز أيلاند في مدينة نيويورك.
ومن المقرر أن يقضي هارفى واينشتاين عقوبة السجن لمدة 23 عامًا بعد إدانته في 11 مارس بتهم الأعتداء الجنسي والاغتصاب.
يذكر أن المنتج السينمائي العالمي هارفى واينشتاين شارك في إنتاج العديد من الأفلام ومن أبرزهم: Shakespeare in Love، Nine، Tulip Fever، Scandal، Madonna Truth or Dare، Beautiful Girls، Scream، Emma، Music of the Heart، Halloween، Rambo، Lion، 47 Meters Down، The Upside.
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