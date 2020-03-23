بالصور.. جهاد عصام في أجرأ جلسة تصوير وتنتظر "الفتوة"

انتهت الممثلة الشابة جهاد عصام من أحدث جلسة تصوير لها وهى عبارة عن طقم من الجلد . شارك فى جلسة التصوير خبيرة التجميل منى الزينى والمصور محمد سعيد. الزينى والمصور محمد سعيد. من ناحية أخرى بدأت جهاد عصام تصوير مشاهدها فى مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال أحمد صلاح حسنى ومى عمر ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسن المنياوى. جلال أحمد صلاح حسنى ومى عمر ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسن المنياوى. الجدير بالذكر أن "جهاد" شاركت بالدراما التلفزيونية فى العديد من الأعمال منها مسلسل "اللعبة" و"بلا دليل"، "ونصيبى وقسمتك".

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