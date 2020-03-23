عمرو محمود ياسين: الوالد بخير وربنا يهدي مروجي الإشاعات

علق المؤلف عمرو محمود ياسين على شائعة وفاة والده الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب عمرو عبر صفحته قائلًا: "الوالد بخير الحمدلله وربنا يهدي مروجي الإشاعات اللي مش عارف عايزين إيه بصراحة.. الحكاية أصلا مش مستحملة ضغوط نفسية من كل الاتجاهات". نفسية من كل الاتجاهات". الجدير بالذكر أنه انتشرت خلال الساعات الأخيرة شائعات حول وفاة النجم الكبير محمود ياسين ولكن سرعان ما نفاها نجله عمرو والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

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