جمعية نقاد السينما المصريين تنعي رئيسها محسن ويفي

نعت جمعية نقاد السينما المصريين رئيسها الناقد والمترجم محسن ويفي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشرت الجميعة صورة للنقاد الكبير محسن ويفي، وعلَّقت عليها قائلة: تنعي جمعية نقاد السينما المصريين ببالغ الأسى رئيسها الناقد والمترجم الكبير محسن ويفي، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
محسن ويفي بخلاف قيمته الهائلة كناقد وباحث ومترجم للعديد من المراجع السينمائية، كانالأب الروحي المعاصر للجمعية، الذي أخلص لها وحافظ على وجودها ونشاطها بعد أن الجيل الأول للأساتذة الذين توفِّى الله بعضهم وانشغل البعض الآخر بما منعه عن الوجود في الجمعية بانتظام. فكان محسن ويفي هو صمام الأمان الذي ضمن للجمعية الاستمرار منذ 1972 وحتى يومنا هذا، عبر جهد إداري كبير ونشاط وإخلاص نادرين للجمعية.
رحم الله الأستاذ محسن ويفي، وألهم زوجته الكاتبةهناء عطية وابنتيه جميلة ومريم وكل زملائه ورفاقه وتلاميذه الصبر والسلوان.
وترك محسنْ ويفي العديد من الأعمال الفنية ومنها: عاشق فلسطين، السينماتيك الفرنسي، العالم السينمائي عند توفيق صالح، السينما
والحداثة، عين الكاميرا، الحكايات الشعبية الأفرو، السرد السينمائي في أفلام داوود عبد السيد.
يذكر أن محسن ويفي ذو قيمة هائلة من النقد بالإضافة إلى أنه ترجم العديد من المراجع السينمائية، وكان الأب الروحي المعاصر لجمعية نقاد السينما المصريين، وحافظ على وجودها فكان محسن ويفي هو صمام الأمان الذي ضمن للجمعية الاستمرار منذ 1972 وحتى يومنا هذا عبر جهد إداري كبير ونشاط وإخلاص نادرين لجمعية نقاد السينما المصريين.
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