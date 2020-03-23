3 أفلام كارتون أفضل من كتب التنمية البشرية

يعتقد البعض إن الأفكار الحماسية والتى تساعد على جعل حياة الفرد أفضل نجدها داخل الكتب فقط ولكن الأفلام ايضًا تعج بالأفكار التي تضاهي أفضل كتب التنمية البشرية، ومن خلال هذا التقرير تستعرض بوابة الوفد ثلاث من أفلام الكارتون التي تحمل أفكار تساعد على جعل حياتك احسن.

فيلم Finding dory

نعلم جميعًا قصة فيلم " البحث عن دوري " والتى تدور أحداثه عقب عام من أحداث الجزء الأول " البحث عن نيمو "، تستيقظ دوري في يوم وهي تتذكر بعض الأشياء الطفيفة عن عائلتها وتقرر رغم معاناتها من فقدان الذاكرة قصيرة المدى البحث عن أسرتها فتذهب

في طريقها متبعة إحساسها ورغبتها في الوصول لمبتغاها.

يرسل الفيلم بعض الرسائل الإيجابية للمشاهدين ومن أهمها استطاعة الفرد القيام بأي أمر يرغب فيه حتى مع وجود عدد من المعوقات في الطريق وهو نفس المنطلق الذي يتبعه عدد من مدربي التنمية البشرية، كذلك يعلي الفيلم من قيمة الأصدقاء وهم الداعمين في حياة الفرد.





فيلم ratatouille

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أما فيلم " خلطبيطة بالصلصة " والذي يحمل نفس رسائل فيلم البحث عن دوري ويبرز شعار " الجميع يستطيع الطبخ " والذي يمكننا استبدال الطبخ بأي هدف

آخر ترغب فيه، كذلك يرفع الفيلم شعار إن أي شخص يمكن أن يكون ما يرغب فيه ففي الفيلم الفأر أصبح طباخ واستطاع إعادة ثقة نقاد الطعام لأحد المطاعم الشهيرة.

يمكننا ايضًا البحث داخل رسائل الفيلم وإيجاد أنه يشجع الأفراد على الخروج عن المألوف والبحث عن شغفهم حتى وإن كان أمر غير متعارف عليه داخل مجتمعه فالفأر خرج عن مسار قبيلته واكتشف موهبته الفريدة فاستطاع تحقيق أحلامه.

فيلم zootopia

لم يبتعد الفيلم عن رسائل باقي الأفلام السابق ذكرها ولكنه ايضًا يعلي من قيمة المغامرة واتباع الفرد شغفه ويحاول الوصول لأحلامه وتحقيقها، كذلك يتطرق الفيلم لأمكانية الحياة على وفاق بين مختلف الكائنات أو الطوائف مهما تنافروا، هذا بالإضافة لفكرة الفيلم الرئيسية وهي كيف يمكن للأشخاص الضعفاء التفرقة بين المجتمع حتى يحصلوا على السلطة.