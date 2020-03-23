بسبب أحلام وأصالة .. الكويتية هيا الشعيبي تتصدر جوجل

تسببت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بزيادة التكهنات حول تصريحاتها التي اطلقتها عبر لقائها في برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي هشام الهويش، حيث قامت بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام ساخرة من أحد الفنانات السوريات والتي أكد الكثيرون أنها المطربة أصالة على صدد الخلافات التي وقعت بينهما مؤخرًا.

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ووجهت الشعيبي كلمات حب كبيرة لأحلام مؤكدة أنها من اكثر الفنانات التي برعت في تقليدها، قائلة:"بحبها جدًا هي ملكة في نفسها وشخصيتها قوية"، وتابعت "لا حد يجيها ولا حد يقرب صوبها خصوصا اللي تقول آآآه"، ليسألها الهويش عن الفنانة التي تقصدها، فترد عليه مستخدمة اللهجة السورية محاولة تقليد صوت أصالة دون توضيح وذكرت ما قالته الأخيرة

اثناء حفلاتها بأنها لا تمتلك إلا فستان واحد خلالها.

ليعلق الإعلامي على سخريتها ويوضح أنها استخدمت لهجة سورية مطالبًا منها أن تقول أسم الفنانة واصفا إياها بـ"الخوافة"، لعدم قدرتها على كشف اسمها، لتجيبه أنها لم تكن يوما تخاف، وتتجاهل السؤال وتستكمل سخريتها، وتغني مقدمة المسلسل الكرتوني "حكايات عالمية" التي أدتها أصالة في طفولتها، ليؤكد الكثيرون من الجمهور أنها تقصدها لتكسب ود أحلام على غرار الخلاف الواقع بين الفناناتان.

وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية تقدر بحوالي 60 ألف مشاهدة بعد نشره بمدة قصيرة.

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يذكر أن هيا الشعيبي ممثلة كويتية من مواليد أول يناير 1979،

وهي من عائلة فنية حيث أخيها الممثل ثامر الشعيبي ولديها شقيقة تعمل مخرجة بجانب بنات عماتها اللاتي يعملن في مجال التمثيل ومنهم: مرام، ومي وهند البلوشي.

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بدأت التمثيل عندما كانت صغيرة كبديلة في مسرحية الحرمنة بدلاً من الفنانة طيبة الفرج التي اعتذرت عن دورها في المسرحية ومن هنا اشتهرت في أداء الأدوار الكوميدية، ثم توالت الأعمال الفنية ومن أبرز أعمالها الدرامية كانت " القرار الأخير، وبقايا أمل، وسوالف حريم، وموزة ولوزة"، ومن مسرحايتها :" الخيران رايح جاي، وهوامير، والأسهم، والبيت بيتك، وأبو سارة في العمارة".

ومن اشهر برامجها "طارق وهيونة" الذي عرض على قناة ال MBC1 مع زميلها الفنان طارق العلي وقد تم تقديم الجزء الثاني للبرنامج حديثاً في رمضان 2012.

وتزوجت الممثلة الكويتية مرتين الأولى أنجبت ابنها "فهد" والزواج الثاني كان عام 2010 من زميلها الممثل الكويتي هاني الطباخ.