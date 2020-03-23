سهير البابلي تطل على جمهورها بعد غياب وهذا ما قالته-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحبت الممثلة المصرية ​سهير البابلي​ أن تطل على محبيها بعد غياب طويل، فظهرت في مقطع فيديو جديد لها من داخل منزلها، وهي تتوجه رسالة لجمهورها تنصحهم فيها بضرورة اتباع تعليمات الوقاية والسلامة لتجنب الإصابة ب​فيروس كورونا​.

وقالت سهير البابلي بطريقتها الطريفة المعروفة في الفيديو: "لو مبوسناش نتخاصم، اوعوا تتخاصموا، بلاش تتخاصموا الفترة دي بسبب مبوستش ومسلمتش، اوعوا، أنا في بيتي ممنوع كل حاجة، ولادي وولاد ولادى كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان".

إشارة إلى أن سهير البابلي قدمت مسرحية "شمشون وجليلة" ومسرحية "سليمان الحلبي"، وشاركت في بطولة مسرحية مدرسة المشاغبين و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، "بكيزة وزغلول"، بالإضافة إلى تقديمها حوالي 42 فيلما خلال مسيرتها الفنية.

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