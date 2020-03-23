ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​ريهام حجاج​ بطريقة غير مباشرة عن حملها من زوجها محمد حلاوة لتعود وتتراجع، وجاء ذلك بعد أن ردت على تعليق إحدى المتابعات لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن نوع الجنين، فقالت ريهام: "لسة معرفش"، لتؤكد بذلك خبر حملها، قبل أن تقوم بحذف المنشور، ولكن قامت بعض الصفحات المختصة بالمشاهير بتداول التعليقات والمنشور الذي كتبته ريهام.

ومن ناحية أخرى، كان كشف موقعنا أن حجاج إتفقت مع مخرج مسلسلها "لما كنا صغيرين" على أن يتم تكثيف ساعات التصوير مع الأخذ في عين الإعتبار الاحتياطات اللازمة لسلامة فريق التصوير، لكي يتم الانتهاء من تصوير كافة المشاهد في فترة بسيطة، وذلك لرغبتها في أن تتواجد في المنافسة الرمضانية، خصوصاً وأنها تراهن بأن مسلسل سيحقق لها نقلة كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج تعلن عن حملها وتتراجع-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.