هذه حقيقة خبر وفاة محمود ياسين

ميرنا وليد - بيروت - نفى ابن الممثل المصري القدير ​محمود ياسين​ السيناريست ​عمرو محمود ياسين​ الأخبار المنتشرة والتي تفيد أو والده توفي، وكتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي : "الوالد بخير الحمدلله .. وربنا يهدي مروجي الإشاعات اللي مش عارف عايزين إيه بصراحة.. الحكايه أصلا مش مستحملة ضغوط نفسية من كل الاتجاهات".

تجدر الإشارة أن آخر أعمال محمود ياسين الفيلم السينمائي "جدو حبيبي" في عام 2012 مع المخرج علي إدريس.

العمل شارك في بطولته بشرى، لبنى عبد العزيز، أحمد فهمي، وهو من تأليف زينب عزيز .



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