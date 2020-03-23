فاليري أبو شقرا تكشف عن موعد زفافها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية ​فاليري أبو شقرا​ عن موعد زفافها، ومشيرةً في بث مباشر مع المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه سيكون في الـ13 من شهر حزيران/يونيو المقبل.

يشار إلى أن أبو شقرا كانت إحتفلت بخطوبتها العام الماضي من رجل الأعمال زياد عمار في أجواء عائلية.

ومن ناحية أخرى، يعرض لها حالياً الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي"، والذي يشارك في بطولته أيضاً الممثلون معتصم النهار، سينتيا سامويل، كارمن لبس، نادين خوري، إلسا زغيب، جو طراد، وسام صباغ، وسام بريدي وغيرهم، وهو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رشا شربتجي.

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