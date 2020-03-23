إصابة إبنة هذه الممثلة الكويتية بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الكويتية ​غدير السبتي​ عن إصابة إبنتها "أسما" بفيروس كورونا، إذ نشرت صور لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول:"فديت قلبج أنتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبج يا دنيتي كلها".

من ناحية أخرى، تشارك السبتي خلال الموسم الرمضاني المقبل في مسلسل "مع الحرملك" ويشاركها البطولة جاسم النبهان، ليلى عبد الله، لمياء طارق، فرح الصراف، نور، عبد المحسن القفاص، عبد الله بوشهري، من تأليف آمنة الغنيم، وإخراج خالد جمال، وإنتاج إيغل فيلمز.

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