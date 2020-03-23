تامر حسني يتعرض للسخرية لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - موجة من السخرية تعرض لها الفنان المصري ​تامر حسني​، بعد منشور له على صفحته على أحد مواقع التواضل الإجتماعي اليوم يحث فيه متابعيه على شرب المياه من أجل الحماية من انتشار فيروس كورونا.

وفي منشور لتامر يحمل عنوان "اشرب مياه حالا بعد إذنك"، أورد:"صباح الفل لكل متابعيني وغير متابعيني، أذكركم مثلما أذكر أولادي كل يوم، لو سمحتوا كل شوية اشربوا مياه أو مشروبات دافئة أو كوب مياه عليها عصرة ليمون صغيرة كلهم حلوين اجعلوها عاده ثبتوها، كل شوية نشرب مياه، لم أقل برميل مياه، أقول شوية مياه، ونفكر بعض كل يوم إن شاء الله أول ما نصحى وقبل ما ننام ضروري وحياة أحبابكم، نفكر بعض ونثبت الرسالة دي أو غيرها على "واتسآب" والسوشيال ميديا (اشرب مياه حالا بعد إذنك) نرسلها لبعض كل يوم في أي وقت من دون مواعيد ثابتة".

فكانت ردود الأفعال على المنشور ساخرة بينها "شربت دلوقتي حالا وفعلا الموضوع طلع إيجابي ومختلف جدا.. مش عارف من غيرك كان الواحد ممكن يشرب مياه إزاي والله"، "في طريقي للثلاجة"، "اقسم بالله أنا قومت فعلا حالا شربت مياه".