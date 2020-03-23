نجوم أتراك لن تصدقوا أنهم من أصول عربية منهم ملكة جمال تركيا!

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ميرنا وليد - بيروت - حظي النجوم الأتراك بشهرة واسعة في أنحاء العالم العربي، بعد إنتشار الدراما التركية، ولكن ما لا تعرفوه أن أشهر النجوم الأتراك ولدوا لأباء وأمهات من جنسيات مختلفة من بينهم من ولد لأب عراقي مثل الممثل التركي سليم بيركتار الشهير بسنبل أغا.
والممثل التركي ميرت فرات بطل مسلسل إنتقام، الذي صرح بأن والده من أصل سوري شامي، أما الممثلة التركية فرح زينب عبد الله، فقد ولدت لأب عراقي الجنسية.
أمينة غولتشي، هي ملكة جمال تركيا لعام 2014، والدها من أصل عراقي تركماني من مدينة كركوك، ووالدتها تركية.
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