نجوم أتراك لن تصدقوا أنهم من أصول عربية منهم ملكة جمال تركيا!

ميرنا وليد - بيروت - حظي النجوم الأتراك بشهرة واسعة في أنحاء العالم العربي، بعد إنتشار ​الدراما التركية​، ولكن ما لا تعرفوه أن أشهر النجوم الأتراك ولدوا لأباء وأمهات من جنسيات مختلفة من بينهم من ولد لأب عراقي مثل الممثل التركي ​سليم بيركتار​ الشهير بسنبل أغا.

والممثل التركي ​ميرت فرات​ بطل مسلسل إنتقام، الذي صرح بأن والده من أصل سوري شامي، أما الممثلة التركية ​فرح زينب عبد الله​، فقد ولدت لأب عراقي الجنسية.

​أمينة غولتشي​، هي ملكة جمال تركيا لعام 2014، والدها من أصل عراقي تركماني من مدينة كركوك، ووالدتها تركية.