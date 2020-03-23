من “الحجر الصحي”.. ريال مدريد يحقق لقب فيفا 20

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مارس 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مارس 2020 07:16 مساءً - مشاركة

لم يتوقف ريال مدريد الإسباني عن حصد البطولات، وهذه المرة في “العالم الافتراضي”، الذي أصبح مسرح المباريات الوحيد مع توقف مسابقات كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء لقب ريال مدريد عبر لعبة الفيديو “فيفا 20″، التي أقيمت بنظام البطولة، وضمت جميع فرق الدوري الإسباني.

ومثل لاعب من أغلب أندية الدوري، فريقه في البطولة الافتراضية، التي بثت عبر منصة “تويتش”، ليحقق الإسباني ماركو أسينسيو اللقب لناديه ريال مدريد في البطولة.

وحقق أسينسيو لقب البطولة بعد انتصار ريال مدريد في المباراة النهائية على ليغانيس، الذي مثله لاعبه أيتور رويبال، في مباراة نهائية “مثيرة” انتهت بنتيجة 4-2 “للملكي”.

ونشر أسينسيو صورة لنفسه محتفلا بتحقيق البطولة، مرتديا قميص ريال مدريد، من داخل منزله في مدريد.

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وتجمع أكثر من 170 ألف مشاهد لمتابعة المباراة النهائية بلعبة “فيفا 20″، على موقع تويتش، ولاقت المواجهة متابعة كبيرة كذلك عبر وساءل التواصل الاجتماعي.

وتم جمع أكثر من 130 ألف يورو من عوائد البطولة الافتراضية، سيتم التبرع بها لمنظمة الأطفال بالأمم المتحدة “يونيسيف”.

وجاءت البطولة الافتراضية في وقت تشهد فيه إسبانيا إغلاقا تاما، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص في البلاد حتى الآن.