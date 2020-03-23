متابع ينتقد ريم البارودي .. والأخيرة ترد : ” دين أبوك إسمه إيه ؟ “

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 06:55 مساءً - نشرت الفنانة ” ريم البارودي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من برومو الحلقة الجديدة من برنامجها ” شارع النهار ” المذاع على قناة ” النهار ” .

وتفاعل المتابعون على مقطع الفيديو إلا أن أحد المتابعين انتقدها في تعليقه مطالبا إياها بالتقرب من الله فكتب قائلا : ” بصراحة إنتي غلبانة أوي وصعبانة عليا .. روحي اتوضي وصلي ركعتين وهتكوني أحسن إن شاء الله ” .

الأمر الذي أثار غضب ريم البارودي ودفعها إلى الرد عليه فكتبت : ” خليك في نفسك .. سيب السوشيال ميديا وقوم إنت اتوضى خليك في حالك .. دين أبوك إسمه إيه ” .