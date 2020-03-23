تطورات الحالة الصحية لتوم هانكس بعد إصابته بكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم العالمي توم هانكس، تطورات حالته الصحية هو وزوجته ريتا ويلسون، بعد أسبوعين من إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، إنه قبل أقل من أسبوعين من ظهور الأعراض الأولى للإصابة بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون يشعرون الآن بتحسن واضح، كما حث الجميع على البقاء في المنزل وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا وأشار أن الامر سيحتاج بعض الوقت، لكن علينا بالاعتنناء ببعضنا البعض ، والتنازل عن بعض وسائل الراحة ... وهذا أيضا سوف يمر.

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يذكر أن توم هانكس و زوجته ريتا ويلسون، اكتشفا مؤخرا و تحديدا منذ أسبوعين أنهما اجريا الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا و كانت النتيجة إيجابية أثناء زيارتهما لأستراليا ، و بمجرد انتشار الخبر تصدر الثنائي المواقع و الصحف العالمية و كان بمثابة صدمة كبيرة بين محبي و عشاقي نجم هوليوود الشهير.

ووجه توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، رسالة شكر لكل من اهتم بهما عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، ودخولهما الحجر الصحي، كما طمئنا الجميع على حالتهما أثناء خضوعهما للرعاية الصحية والملاحظة من الفرق الطبية المختصة.

وغادر توم هانكس، وزوجته مستشفى العزل فى أستراليا بعد الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، قائلا إنهما يشعران بتحسن كبير ومستمران فى العزل الذاتي فى المنزل.