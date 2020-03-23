راغب علامة يشكك: كورونا أكبر من مجرد فيروس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شكك الفنان اللبناني راغب علامة، في حقيقة فيروس كورونا مؤكدًا أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد فيروس نواجهه.

راغب علامة، قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “ما يحصل في العالم مخيف ومُرعب... في إيطاليا انتقلوا إلى مرحلة حرق المصابين الموتى !!، هل هو فيروس؟؟.. أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من فيروس، هل هي إشعاعات لتجارب شريرة من صنع الحكام الأشرار في العالم؟؟.. الحرق يعني أن الموضوع هو في هذا الاتجاه!!.. اللهم أنت قادر عليهم”.

وكانت إيطاليا قد أثارت حالة رعب مؤخرًا بسبب نقلها لجثث الضحايا عبر سيارات وإعداد محرقة لهم وهو الأمر الذي أثار فزع العالم أجمع.

Advertisements

السوبر ستار اللبناني اعلن تبرعه بـ25 مليون ليرة لبنانية لصالح الجهود الطبية المبذولة لمكافحة الفيروس، على أن يتم توجيه 15 مليون ليرة منهم لمستشفى بيروت الحكومي، و10 ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني، كما دعا زملائه الفنانين للسير على نفس النهج والتبرع لمساعدة الجهود الطبية في حربها ضد هذا الفيروس القاتل.

راغب كان من أوائل النجوم الذين دعوا متابعيهم لعدم الاختلاط من خلال فيديوهات توعوية، وكان اطرفها فيديو ظهر فيه يصافح أحد أصدقائه عن طريق “الأقدام” مع تبادل القبلات في الهواء.

من ناحية أخرى، انتهى راغب علامة من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان «ارتاح» باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هاني محروس، كما يعمل على اختيار باقي أغاني الألبوم المنتظر طرحه قريباً.