دنيا سمير غانم تكشف رد فعل والدها الغريب عندما تشتكي له من زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن رد فعل والديها عندما تغضب هي أو شقيقتها إيمي من زوجيهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

دنيا سمير غانم، قالت خلال لقائها في برنامج “دبي كروز”، مع الفنانة ميساء مغربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، أن والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز تحب زوجها هي وشقيقتها إيمي، وتقف دائمًا في صفيهما لدرجة أنها دائمًا تراها هي وشقيقتها المخطئتين وليس هما.

وأضافت، أنها ذات مرة كانت هي وإيمي في منزل والدها وتصادف أنهما كانتا غاضبتين من زوجيهما، فقررتا أن تتغيبا عنهما فترة لتربيتهما، وعندما أبلغت والدها الفنان سمير غانم بذلك رد عليها بقوله: “تلاقيهم هما اللي فرحانين”.

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كما قالت خلال الحلقة إن زوجها الإعلامي رامي رضوان، له إيجابيات كثيرة ولكن له سلبية وحيدة تعاني منها دائمًا وهي بسبب حديثه الدائم في الحوارات والبرامج باللغة العربية الفصحى وخلال حدوث مشادة أو نقاش بينهما تجده يتحدث معها باللغة العربية الفصحى.

وأكدت أنها ليست عميقة بهذا الشكل ولهذا السبب عندما تسمع كلامه باللغة العربية تضحك وينتهي الأمر ولا تستطيع إكمال النقاش.

وكشفت دنيا خلال الحلقة عن صلة القرابة التي تجمعها بالفنانة ميساء مغربي، قائلة، إن الكثير من جمهورها لا يعرف أنها يجمعها بميساء صلة قرابة حيث أن خالتها هي زوجة خال دنيا، كما أنها تستعين بها خلال مشاركتها في أي عمل خليجي لتصحح لها اللهجة ومنها أغنية “تعال”، والتي قدمتها دنيا مؤخرًا.