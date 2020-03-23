ماريان خوري تتيح فيلمها "ظلال" عبر الإنترنت تشجيعًا للبقاء في المنزل

دعمًا لحملات "خليك في البيت" التي تتبناها العديد من المؤسسات للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت سينما زاوية توفير عدد من الأفلام عبر المشاهدة المنزلية على الإنترنت، سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وأول هذه القائمة هو الفيلم الوثائقي "ظلال" إخراج ماريان خوري، مصطفى حسناوي، والذي يتم إتاحته حتى يوم 30 مارس الجاري، عبر لينك المشاهدة:

الفيلم من إنتاج عام ٢٠١٠ ومدته ٩٠ دقيقة، وهو دعوة لاستكشاف واحد من أكثر المجالات انغلاقًا في مصر: عالم الطب النفسي و"الجنون".

ويصبح المتفرج خلال الأحداث شاهدًا على التفاصيل اليومية للبشر المحتجزين في هذا الجانب الآخر من المجتمع. الفيلم هو غزو لعالم هؤلاء المنبوذين والمعزولين. عالم اللامبالاة والبلادة، وما يسفر عنه الروتين اليومي الخاص بفتح الأبواب وإغلاقها. إن لقاء هؤلاء المرضى العقليين من الرجال والنساء الذين طردهم المجتمع المصري إلى تلك المستشفيات يُجبر المتفرج على وضع تصوراته المسبقة محك الاختبار. إنها المرة الأولى على الإطلاق التي تدخل فيها الكاميرا عبر بوابات هذه المؤسسات التي ظلت محتجبة لفترة طويلة. إنها أيضًا المرة الأولى التي نستمع فيها إلى أصوات الرجال والنساء الملقى بهم في الظل لأنهم يحملون آفات المجتمع معهم.

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