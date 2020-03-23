هند البحرينية تخرج من الحجر الصحي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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""الخليج 365"" من بيروت: زفت الفنانة هند البحرينية لمتابعي حسابها الخاص على "إنستغرام" خبر شفائها من فيروس كورونا. حيث نشرت فيديو أرفقته بتعليق "الحمد للله"، مشيرةً إلى أن نتيجة تحليلها الجديدة جاءت سلبية، لكنها ستقوم باستكمال أيام العزل الصحي في منزلها بعد مغادرتها المستشفى. حيث سمح لها الأطباء بالمغادرة من الحجر الصحي إلى العزل المنزلي. مواضيع قد تهمك :

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